أخبار عاجلة

الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي -
8 الصبح – د. طارق الياس يوضح مفهوم الاستحواذ العاطفي -
بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البيئة السعودية: 21 شركة تتنافس على مناقصة قطاع المياه الشمالي

Google+ Print
البيئة السعودية: 21 شركة تتنافس على مناقصة قطاع المياه الشمالي البيئة السعودية: 21 شركة تتنافس على مناقصة قطاع المياه الشمالي

الرياض ـ مباشر: قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون التخطيط والميزانية، إن التحالفات التسعة المؤهلة لتقديم عروض مناقصة مشروع إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه الشمالي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك، مكونة من 21 شركة محلية وأجنبية.

وأضاف عبدالرحمن الزغيبي لصحيفة "الاقتصادية"، أن المشروع المطروح لهاتين المنطقتين عبارة عن منافسة واحدة لإدارته كمجموعة بعقد واحد شامل ومفصل.

وتأهيل التحالفات تم الأخذ في الحسبان الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة.

وأشار الزغيبي إلى أن الطرح لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك سيقتصر على قطاع التوزيع، وقد سبق طرح عدة مشاريع في قطاع الإنتاج، وهناك طروحات قادمة في القطاعين.

وحول طرح مناقصات في مناطق أخرى، بين الزغيبي أنه سيكون طرح مشاريع الإنتاج والتوزيع مستمرا هذا العام والأعوام المقبلة، ويغطي مناطق المملكة المختلفة، وهو أحد المستهدفات الرئيسة للوزارة في "رؤية المملكة 2030".

وسيجري تطبيق عقود الإدارة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية من عام 2020م، فيما سيتم تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المتبقية بشكل متسلسل، ويتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2021.

وأرسلت شركة المياه الوطنية قبل أسبوع خطابات دعوة إلى تحالفات عالمية مؤهلة لتقديم عروضها كي يتسنى لها اختيار التحالف الفائز لإدارة القطاع خلال الأعوام السبعة المقبلة.

ترشيحات:

خالد الحصان: إتمام انضمام "تداول" لمؤشر "إم.إس.سي.إي" إنجاز تاريخي

نائب وزير الدفاع السعودي يصل لأمريكا في زيارة رسمية

مجلس الوزراء السعودي يعتمد استراتيجية قطاع الاتصالات

مسح..12.4 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً بالنصف الأول من 2019

السعودية.. طرح نظام الاستثمار لإبداء الآراء (مسودة)

مسح.. شركات سعودية تتحول للربحية بالربع الثاني وأخرى للخسائر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية