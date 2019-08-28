البيئة السعودية: 21 شركة تتنافس على مناقصة قطاع المياه الشمالي

الرياض ـ مباشر: قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون التخطيط والميزانية، إن التحالفات التسعة المؤهلة لتقديم عروض مناقصة مشروع إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه الشمالي الذي يضم منطقتي المدينة المنورة وتبوك، مكونة من 21 شركة محلية وأجنبية.

وأضاف عبدالرحمن الزغيبي لصحيفة "الاقتصادية"، أن المشروع المطروح لهاتين المنطقتين عبارة عن منافسة واحدة لإدارته كمجموعة بعقد واحد شامل ومفصل.

وتأهيل التحالفات تم الأخذ في الحسبان الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة.

وأشار الزغيبي إلى أن الطرح لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك سيقتصر على قطاع التوزيع، وقد سبق طرح عدة مشاريع في قطاع الإنتاج، وهناك طروحات قادمة في القطاعين.

وحول طرح مناقصات في مناطق أخرى، بين الزغيبي أنه سيكون طرح مشاريع الإنتاج والتوزيع مستمرا هذا العام والأعوام المقبلة، ويغطي مناطق المملكة المختلفة، وهو أحد المستهدفات الرئيسة للوزارة في "رؤية المملكة 2030".

وسيجري تطبيق عقود الإدارة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية من عام 2020م، فيما سيتم تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المتبقية بشكل متسلسل، ويتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2021.

وأرسلت شركة المياه الوطنية قبل أسبوع خطابات دعوة إلى تحالفات عالمية مؤهلة لتقديم عروضها كي يتسنى لها اختيار التحالف الفائز لإدارة القطاع خلال الأعوام السبعة المقبلة.

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