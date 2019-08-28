اعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن تعيين الرئيس التنفيذي

المهندس سامي بن عبدالعزيز المخضوب حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود، وعمل في شركات عالمية منها شركة ستون ووبستر في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة أكر انجينيرينق في النرويج، وشركة سنامبروجيتي في إيطاليا. وحاصل على دورة متقدمة في إدارة وتقييم الاستثمارات من جامعة هارفارد - بوستن، ودورة في القيادة والإدارة من جامعة رايس - هيوستن، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في مجال التطوير العقاري بمجالاته كالضيافة والسكن والمكاتب والأسواق التجارية، ومجالات الإدارة كالتشغيل، والتسويق وإدارة المشاريع وإدارة العقود والمشتريات وخدمات المرافق والهندسة المالية وتقييم الاستثمار والتخطيط، ولديه خبرة في إنشاء وتأسيس الشركات والنهوض بها إلى العمل المؤسسي الاحترافي، كما ويشغل المهندس سامي عضوية مجلس إدارة عدة شركات ذات العلاقة في التطوير العقاري منها شركة أوج العقارية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله بن سعيدان وأولاده، وعضوية مجلس شركة ذاخر، وشركة طب العربية.

ساهم المهندس سامي بن عبدالعزيز المخضوب في إدارة شركات وتطوير مشاريع رئيسية مثل تأسيس مشروع معاد في مكة المكرمة بمساحة 48.300 متر مربع الذي يضم تطوير مشروع 21 برجاً متعدد الاستخدامات يشمل فنادق وشقق سكنية ومركز تجاري، وكذلك قام بتطوير عدة مشاريع لشركة مثمرة للاستثمار العقاري ما بين فنادق وأبراج مكتبية في مكة المكرمة، وكذلك تطوير مشروع ذاخر الذي يضم 85 فندقاً و8 أبراج سكنية، و10 أبراج شقق مخدومة، وأسواق تجارية مغطاة ومفتوحة، وإلى غير ذلك من المرافق العامة المتواجدة داخل هذا المشروع من مساجد ومراكز صحية ومراكز شرطة، وعمل أيضاً في شركة المناخة في المدينة المنورة لتطوير أرض مساحتها 34,741 تضم 4 أبراج فندقية تحتوي على أكثر من 1500 غرفة في الجهة الجنوبية الغربية من المنطقة المركزية للحرم النبوي. كما عمل في بنك البلاد خلال بدايات البنك وكان له بصمة واضحة في تقديم هوية البنك من خلال تنفيذ أكثر من خمسين فرع للبنك وما يزيد على المائة لفروع انجاز للصرافة ومشاريع أخرى عديدة.

وقد رحب مجلس الإدارة بالمهندس سامي المخضوب متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة كرئيس تنفيذي للشركة، وأن يكون إضافة مميزة للنهوض بالشركة لتحقيق تطلعات المجلس والمساهمين في مرحلة هامة تشهد تطورات وتحديات. كما تقدم المجلس بالشكر للمهندس السعيد أحمد البيلي – نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع على اضطلاعه بمهام الرئيس التنفيذي بالتكليف خلال الفترة الماضية وحتى انضمام الرئيس التنفيذي للشركة.

والله الموفق،،،