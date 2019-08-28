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الأردن يعلن تضامنه في مواجهة حرائق الأمازون

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الأردن يعلن تضامنه في مواجهة حرائق الأمازون الأردن يعلن تضامنه في مواجهة حرائق الأمازون

جي بي سي نيوز:- قال وزير الزراعة ووزير البيئة إبراهيم الشحاحدة، إن "الأردن حكومة وشعباً يتضامن مع حكومة البرازيل في مواجهة حرائق غابات الأمازون".

وبيّن الشحاحدة أن الأردن حالياً يعمل على زيادة الرقعة الحرجية من مساحات الغابات والمناطق الخضراء لمجابهة التغيرات المناخية.

وتعد غابات الأمازون الملجأ لنحو 30% من التنوع البيولوجي العالمي، ولديها 20% من مساحات المياه العذبة في العالم، وتنتج ما يقارب خُمس أكسجين كوكب الأرض.

وأكد الوزير ضرورة تكاتف الجهود المحلية والإقليمية والدولية للعمل معا لمواجهة هذا الخطر الذى تتعرض له الأرض.

المملكة

جي بي سي نيوز

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