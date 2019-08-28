ترقيات الأسواق الناشئة تهيئ الأسهم الخليجية للمكاسب المؤقتة

من: محمود جمال

مباشر: قال محللون لـ"معلومات مباشر" إن ترقيات بعض بورصات الخليجية على مؤشرات الأسواق الناشئة إضافة إلى هدوء الحرب التجارية بشكل مؤقت سيعطى دفعة إيجابية جديدة لمؤشرات أسواق المال بالمنطقة خلال جلسة اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

وبنهاية جلسة أمس الثلاثاء ارتفعت أغلب الأسواق الخليجية، وفي جلسة اليوم سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية من انضمام السوق السعودي إلى مؤشر الـ"إم إس سي آي" للأسواق الناشئة ليرتفع وزنها من 1.45 بالمائة إلى 2.83 بالمائة وسط توقعات أن تتجاوز قيمة التدفقات جراء تلك الترقية 6 مليارات دولار، بعد أن شهدت الأسهم تدفقات بلغت 8 مليارات دولار مع نهاية المرحلة الأولى من تلك الترقية.

ولن تكون هذه الترقية الأخيرة للسوق السعودي التي يترقبها هذا العام حيث سيشهد في شهر سبتمبر القادم تنفيذ المرحلة الرابعة على مؤشر فوتسي والمرحلة الثانية من الانضمام لمؤشر "إس آند بي داو جونز".

مراكز جديدة

وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي بأسواق الأسهم إن الترقية بالأسواق الناشئة مع تدفق الأجانب واستهدافهم الدخول خلال العام وأخذ مراكز جديدة مؤقتة بالأسهم السعودية إشارة جيدة.

وأوضح أن تزايد تلك عمليات الشراء منذ بداية العام دفعت المؤشر العام للسوق السعودي إلى مرحلة التصحيح التي نراها حالياً التي تزامنت مع الحرب التجارية الهادئة حالياً التي نتوقع أن تشتعل من الحين لآخر وذلك لتعارض مصالح الدولتين بشكل كبير.

ومن الناحية الفنية، أوضح أن مؤشر السوق السعودي رغم الارتداد وقد يكمل حركته الاستثنائية بالارتفاع إلا أنه سيواجه مستوى مقاومة مهم وهي تجاوز 8400 والأهم 8500 نقطة.

وأكد أن المؤشر في حال عدم تجاوز المستويات الماضية فإنه سيكون أمامه طريق واحد وهو الهبوط مرة أخرى إلى مستوى 7900 نقطة، مشيراً إلى أن التراجع هو الأقرب فنياً حالياً حيث إن المؤشر السعودي لم يشهد تصحيحات قوية تدفعه للصعود مرة أخرى مثلما شهدت أسواق المنطقة التي تحتاج للتصحيح.

وأشار إلى أن تماسك المؤشر العام وارتفاعاته خلال الجلستين الماضيتين إيجابي ولكن من المتوقع أن لا يستكمل تلك الارتفاعات في ظل التقارير السلبية عن الأسواق الناشئة وتخارج المستثمرين من أصولها وفي المقابل، الارتفاعات القوية التي يشهدها الذهب.

ولفت الفيلكاوي إلى أن عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق الأمريكية قد يؤثر في جلسة اليوم على أداء بعض الأسواق الخليجية. وفي ختام تعاملات أمس تحولت الأسهم الأمريكية للهبوط بفعل أسهم القطاع المالي.

مستويات قياسية

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن لـ"معلومات مباشر" إن الترقية السوق السعودي أثرت بالفعل على حجم التداولات التي دفعتها لمستويات قياسية وسيكون لها انعكاس إيجابي مؤقت على أداء الأسهم.

وأكد تنامي الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية الذي تضاعف بأكثر من الـ 6 أضعاف منذ بداية العام جاء مع تسهيل هيئة السوق المالية، متطلبات دخول المستثمر الأجنبي.



وقال إن التراجعات القوية التي شهدها السوق السعودي وفقداناه لمستوى الـ 9 آلاف والوصول إلى مستويات 8 آلاف نقطة من جديد كان بسبب نتائج الربع الثاني التي جاءت أقل من التوقعات وشهدت أداءً ضعيفاً.

وأوضح أن التراجعات بالسوق خلال الشهر الجاري قامت بإعادة هيكلة أسعار أسهم الشركات حيث وصلت إلى مستويات مغرية ولا سيما بقطاع البتروكيمياويات والاتصالات، مشيراً إلى أن الحرب التجارية وما حدث بشأنها خلال تلك الفترة كان له الأثر البالغ على الأسواق الخليجية عامة والسوق السعودي خاصة حيث إن المملكة من أكبر مصدري النفط لدول آسيا ومنها الصين.

وتوقع أن يشهد السوق السعودي خلال الربع الثالث والرابع بعض الاستقرار وأن يتجه كل المتعاملين بالأسواق إلى دراسة الوضع بشكل أكاديمي أو الاستعانة بشركات رسمية معتمدة لأخذ القرار الاستثماري الصحيح في تلك الفترة التي تشهد تقلبات قصوى.

وأكد أن المؤثر الأكبر على الأسواق الخليجية في الفترة المقبلة سيظل الظرف الجيوسياسي بالمنطقة وأسعار النفط إضافة إلى الحرب التجارية التي لم تهدأ بشكل قطعي بعد.

ويراقب المستثمرون الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وسط حالة من عدم اليقين بعد أن نفت بكين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بأن الصين ترغب في التفاوض.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الصين والولايات المتحدة عزمهما فرض تعريفات جمركية ضد بعضهما بداية من الشهر المقبل.

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