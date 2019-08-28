تدعو الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول).

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية أن يدعو مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين (الاجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة قاعة رقم (5) بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/jBLN6XDSMGy تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-02-02 الموافق 2019-10-01 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون 25% على الأقل من أسهم الشركة البالغة ستة ملايين وثمانمائة ألف سهم، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ الجمعية 01-10-2019م حتى تاريخ 15-06-2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):

1- الأستاذ / سلمان محمد السحيباني (عضو مستقل من داخل المجلس) - رئيس اللجنة

2- الأستاذ / أحمد محمد العريني (عضو مستقل من داخل المجلس) - عضو اللجنة

3- الأستاذ / محمد عزام الشويعر (عضو مستقل من خارج المجلس) - عضو اللجنة

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 29-01-1441هـ الموافق 28-09-2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء 02-02-1441هـ الموافق 01-10-2019م يوم أنعقاد الجمعية،

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويمكن لمن يتعـذر عليه الحضور أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفــــي الشركــة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تكون الوكالة مصدقة من إحدى الجهات التالية:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية،

- أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق،

- أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق،

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الشركة الرئيسي (الشركة السعودية للصادرات الصناعية - الرياض - شارع الأمير مساعد بن عبد العزيز بن جلوي – مجمع الرصيص التجاري – الدور الرابع) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف: 0114058080 تحويلة 116 البريد الإلكتروني: shareholder.relations@siec.com.sa