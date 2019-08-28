الزبيدي: تأمين شبوة ووادي حضرموت والمهرة وسقطرى أولوية للجنوب

القاهرة - سبوتنيك. وقال الزُبيدي في كلمة بثها موقع المجلس الانتقالي، بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة: "نقولها بثقة عالية نستمدها من الله ثم من إرادتكم ومن قناعاتنا الوطنية بأننا سنعيد النخبة الشبوانية أكثر قدرة وقوة على التصدي للجحافل الإرهابية التي تركت الحوثي يسرح ويمرح بمناطقها ووجهت قواتها نحو شبوة والجنوب، في دلالة واضحة على عدم وجود إي جدية تجاه التخلص من جماعة الحوثي في الشمال".

وأضاف: "فسرت العملية التي حدثت في شبوة حاجة قيادة التحالف العربي إلى مراجعة الوضع في الشمال طيلة السنوات الأربع الماضية بشكل دقيق ومفصل".

وتابع: "نؤكد على أن تأمين شبوة ووادي حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى ومكيراس أولوية ملحة للجنوب وللأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولا تقل أهمية عن تأمين العاصمة عدن".

ودعا الزُبيدي "التحالف العربي والدول التي تشارك بمكافحة الإرهاب إلى إلزام القوات الشمالية الجاثمة في هذه المناطق الجنوبية على التوجه إلى جبهات القتال لمواجهة الميليشيات الحوثية".

كما دعا "الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى دعم قدرات أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في الجنوب، واتخاذ موقف حازم وحاسم، من القوى الساعية لتدمير مؤسساتنا العسكرية والأمنية التي أثبتت جديتها في مكافحة الإرهاب"، مؤكداً انه "لن نقف مكتوفي الأيدي".

وجدد التأكيد على "الموقف الثابت والمبدئي إلى جانب التحالف العربي، والاستمرار في محاربة التمدد الإيراني ومكافحة الإرهاب في المنطقة"، مجدداً "الرفض القاطع لأي تواجد عسكري شمالي على أرض الجنوب".

وحث رئيس المجلس الانتقالي "الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية الجنوبية، التزام أقصى درجات الاستعداد والتنبه واليقظة الدائمة ورفع الجاهزية، وتحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق، لحفظ أمن واستقرار الجنوب، والتعامل الحازم مع أي مجموعات إرهابية او اختلالات أمنية".

وشكر الزُبيدي، "القطاعات العسكرية الجنوبية التي تحارب ميليشيات الحوثي خارج الجنوب على مواقفهم التي جاءت في بياناتهم الرسمية يوم أمس"، داعياً إياها إلى "رفع الجاهزية والاستعداد للدفاع عن الجنوب وشعبه وقضيته".