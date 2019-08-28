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فيسبوك تطلق ميزة تسمح للحكومات بإرسال إنذارات الطوارئ إلى السكان

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فيسبوك تطلق ميزة تسمح للحكومات بإرسال إنذارات الطوارئ إلى السكان فيسبوك تطلق ميزة تسمح للحكومات بإرسال إنذارات الطوارئ إلى السكان

أعلنت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء أنها سوف تبدأ إتاحة الوصول إلى ميزات (الإنذارات المحلية) Local Alerts – وهي أداة تساعد الحكومات المحلية والمستجيبين الأوائل على الحفاظ على أمان وإطلاع الناس في مجتمعاتهم – وذلك لأي صفحة فيسبوك مؤهلة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.

وأشارت فيسبوك في منشور على مدونتها إلى أنها منذ أوائل عام 2018 أبرمت شراكة مع السلطات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاختبار هذه الأداة الجديدة المجانية المصممة لمساعدتهم على توصيل المعلومات العاجلة التي يجب أن تُعرف عندما تؤثر مباشرة على الناس في مجتمعاتهم أو تتطلب منهم اتخاذ إجراء.

فيسبوك تطلق ميزة تسمح للحكومات بإرسال إنذارات الطوارئ إلى السكان

وقالت الشركة: إنه عندما تصنف السلطات المنشورات على أنها (إنذارات محلية)، فسوف تحرص فيسبوك على توصيلها إلى كل الناس الذين يعيشون في المجتمع المتضرر. وسوف ترسل فيسبوك إشعارات إلى الناس المقيمين في المنطقة المتضررة، كما سوف تعرض تلك المعلومات في (اليوم في) Today In، وهو قسم جديد على الشبكة الاجتماعية للأخبار المحلية، ومعلومات المجتمع، والمحادثات بين الجيران. كما سيرى المستخدم مؤشر إنذار محلي إلى جانب ذلك المنشور في صفحة (آخر الأخبار).

وذكرت فيسبوك أنه على مدار العام الماضي، استخدم مسؤولو المعلومات من أكثر من 350 حكومة محلية في الولايات المتحدة ميزة (الإنذارات المحلية) في مجموعة من حالات الطوارئ اليومية – وبعض الأزمات – بما في ذلك: الإنذارات العاجلة بالفيضانات، والإخلاء الإلزامي، وتقارير الأشخاص المفقودين، وفواصل المياه الرئيسية، وإطلاق النار النشط، وإغلاق الطرق، والعواصف الشتوية، وتحذيرات درجات الحرارة المرتفعة، والتهديدات بالقنابل، وغيرها الكثير.

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يُشار إلى أن فيسبوك توفر بالفعل ميزة (فحص الأمان) Safety Check التي تتيح للمستخدمين طمأنة العائلة والأصدقاء على أنفسهم في حال حدث طارئ في المكان الذي يعيشون فيه، كما توفر الشركة ميزة (مساعدة المجتمع) Community Help، التي توفر المساعدة أثناء الكوارث.

فيسبوك تطلق ميزة تسمح للحكومات بإرسال إنذارات الطوارئ إلى السكان

البوابة العربية للأخبار التقنية

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