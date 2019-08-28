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لجنة هولندية: مايكروسوفت تجمع بيانات المستخدمين عن بعد

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لجنة هولندية: مايكروسوفت تجمع بيانات المستخدمين عن بعد لجنة هولندية: مايكروسوفت تجمع بيانات المستخدمين عن بعد

قالت (لجنة حماية البيانات الهولندية) DPA اليوم الثلاثاء: إن مايكروسوفت تجمع البيانات عن بعد من مستخدمي أنظمة (ويندوز هوم) Windows Home، و(ويندوز برو) Windows Pro، وذلك في انتهاك محتمل لقواعد الخصوصية.

وقالت (لجنة حماية البيانات الهولندية): إنها عثرت على ما يدل على جمع البيانات من قبل مايكروسوفت أثناء اختبار تغييرات حماية الخصوصية في ويندوز التي أجرتها مايكروسوفت العام الماضي بناء على طلب من الوكالة.

وأضافت (لجنة حماية البيانات الهولندية): “لقد التزمت مايكروسوفت بالاتفاقيات المبرمة”، وأردفت: “ومع ذلك، فقد أظهر الفحص أيضًا أن مايكروسوفت تجمع بيانات أخرى من المستخدمين عن بُعد. ونتيجة لذلك، لا تزال مايكروسوفت تنتهك قواعد الخصوصية”.

وقالت الجهة التنظيمية الهولندية: إنها أحالت نتائجها إلى نظيرتها في أيرلندا، حيث يوجد مقر لشركة مايكروسوفت. ومن جانبها، قالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية: إنها تلقت المعلومات من المنظمين الهولنديين الشهر الماضي.

وقالت (لجنة حماية البيانات الأيرلندية): “لقد كان لدى لجنة حماية البيانات الهولندية مشاركة أولية مع مايكروسوفت، وبمساعدة من السلطة الهولندية، سنعمل قريبًا على مزيد من المشاركة مع مايكروسوفت للحصول على ردود موضوعية بشأن المخاوف التي أثيرت”.

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ومن جانبها، قالت عملاقة البرمجيات الأمريكية: إنها ملتزمة بحماية خصوصية عملائها، وقد حسنت مزايا الخصوصية للأفراد ومستخدمي أنظمة ويندوز 10 من الشركات الصغيرة في السنوات الأخيرة.

وأضافت مايكروسوفت: “إننا نرحب بهذه الفرصة لتحسين المزيد من الأدوات والخيارات التي نقدمها لهؤلاء المستخدمين”.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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