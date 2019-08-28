استنفار أمني في غزة بعد وقوع انفجارين

يذكر أن انفجارين وقعا غربي مدينة غزة، الأول وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شابين آخرين وسيّدة بجراح.

أما الانفجار الثاني فقد استهدف حاجز للشرطة على شارع الرشيد الساحلي في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، خلّف عدداً من الإصابات.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب مواطن ثالث نتيجة انفجار في قطاع غزة.

وبينما أوضحت القناة العبرية في خبرها المقتضب، أن القتيلين والمصاب الثالث هم نشطاء في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في القطاع. نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تسهال" الهجوم على قطاع غزة، وقالت إننا لم نقم بالهجوم على غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تتعامل مع 3 حالات (شهيدان ومصاب) وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية، غربي غزة.