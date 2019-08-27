نائب وزير الدفاع السعودي يصل لأمريكا في زيارة رسمية

الرياض - مباشر: وصل نائب وزير الدفاع السعودي إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية.

وأوضحت الوكالة، أن الأمير خالد بن سلمان من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

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