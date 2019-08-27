محدث.. "داو جونز" يفقد 120 نقطة بالختام في جلسة متقلبة

مباشر: انحفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 120 نقطة في جلسة متقلبة مع مخاوف الركود الاقتصادي ومراقبة التطورات التجارية بين واشنطن وبكين.

وتخلى "داو جونز" عن مكاسبه التي تجاوزت 150 نقطة خلال التعاملات مع انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية وهو ما يثير مخاوف الركود الاقتصادي.

وكان قطاع البنوك ضمن أكبر الخاسرين بقيادة أسهم "سيتي جروب" و"جي.بي.مورجان" و"بنك أوف أمريكا" بأكثر من 1 بالمائة لكل منهم.

ويراقب المستثمرون الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم وسط حالة من عدم اليقين بعد أن نفت بكين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس بأن الصين ترغب في التفاوض.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الصين والولايات المتحدة عزمهما فرض تعريفات جمركية ضد بعضهما بداية من الشهر المقبل.

وفي سياق منفصل، أعلنت بكين إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك من بينها إلغاء قيود شراء السيارات.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت أسعار المنازل بالولايات المتحدة بأقل وتيرة في 7 سنوات خلال يونيو/حزيران الماضي، فيما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأقل من التوقعات.

وعند ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 120.9 نقطة إلى 25777 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 2869.1 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 7826.9 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية عند 98.032.