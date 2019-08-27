"موديز" تخفض النظرة المستقبلية لبنوك الاستثمار العالمية

من: أحمد شوقي

مباشر: خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لبنوك الاستثمار العالمية (جي.أي.بي) من إيجابية إلى مستقرة.

ومن ضمن هذه البنوك الاستثمارية العالمية جولدمان ساكس، وجي.بي.مورجان، ودويتشه بنك، وإتش.إس.بي.سي.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن إيرادات هذه البنوك ستتعرض لضغوط أكبر على مدار فترة الـ 12 إلى 18 شهرًا القادمة، بالإضافة إلى انخفاض نشاط العملاء بسبب حالة عدم اليقين العالمية.

وأرجعت الوكالة خفض النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى تباطؤ النمو نتيجة للتوترات التجارية والجيوسياسية ومعدلات الفائدة المنخفضة أو السالبة بالإضافة إلى انعكاس أو تسطح منحنى عائد السندات.

ومن جانبها ذكرت "آنا أرسوف" مديرة وكالة "موديز": "تعكس النظرة المستقرة لبنوك الاستثمار العالمية توقعاتنا بأن ربحيتهم قد بلغت ذروتها في هذه الدورة الاقتصادية".

وأوضحت الوكالة أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات ديون الشركات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف البنوك الاستثمارية.

وعلى الرغم من أن السياسات التيسيرية من البنوك المركزية يمكن أن تدعم الظروف المالية، إلا أن خطر التباطؤ الحاد قد ارتفع خاصة مع تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.