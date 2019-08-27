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مصدر: حزب الله لن يتسرع في الرد على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

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مصدر: حزب الله لن يتسرع في الرد على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية مصدر: حزب الله لن يتسرع في الرد على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية

بيروت - سبوتنيك. ونقل المصدر القريب من الحزب لوكالة "سبوتنيك" تصريحات نصر الله خلال اجتماع داخلي حيث قال إن "نصر الله قال للمشاركين في اللقاء بإمكانكم أن تناموا مرتاحين، الرد ليس اليوم".

وأضاف المصدر نقلا عن نصر الله أن "حزب الله لم يلتزم بإسقاط كل الطائرات، وبالتالي لا أحد يقول هناك (أم كا) في الجو"، في إشارة إلى استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية من هذا الطراز في أجواء لبنان برغم التحذير الأخير.

وتابع المصدر نقلا عن الأمين العام للحزب "المقاومة هي التي تقدّر متى تضرب وأين، ويمكنها أن تسقط أربع إلى خمس طائرات ليس أكثر، وبشكل يقيّد حركة الإسرائيلي الاستطلاعية"، مشدداً على أنه "إذا كان لدينا سلاح نوعي، فلن نستهلكه على الطائرات المسيرة".

وحول توقيت الرد، قال نصر الله "حين وقعت ضربة القنيطرة كانت الأجواء حامية، وكان لدينا ستة شهداء، ومع ذلك فقد انتظرنا عشرة أيام، والآن نحن لسنا على عجلة من أمرنا... فلنترك الإسرائيليين في استنفار"، حسبما نقل المصدر.

SputnikNews

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