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محدث.. النفط يرتفع لأول مرة في 5 جلسات بمكاسب 2%

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محدث.. النفط يرتفع لأول مرة في 5 جلسات بمكاسب 2% محدث.. النفط يرتفع لأول مرة في 5 جلسات بمكاسب 2%

مباشر: ارتفعت النفط  بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليكون الصعود الأول في 5 جلسات مع ترقب بيانات المخزونات وسط توقعات بتراجعها.

وجاء ارتفاع أسعار الخام مع توقعات بتراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بأكثر من مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات مخزونات النفط الأولية عن الأسبوع الماضي، على أن تفصح إدارة معلومات الطاقة عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

كما أعلنت أوبك ارتفاع امتثال الدول الأعضاء في المنظمة بإتفاقية خفض الإنتاج إلى 159 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ولكن مخاوف الركود الاقتصادي وحالة عدم اليقين بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين لا تزال تضغط على الأسعار.

ونفت بكين اليوم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد والذي ذكرها بالأمس بأن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات وأن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 2.4 بالمائة مُسجلاً 54.93 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.3 بالمائة إلى 59.84 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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