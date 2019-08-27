سعر الفضة يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في عامين

مباشر: ارتفع سعر الفضة عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوى في نحو عامين مع خسائر الأصول الخطرة ومخاوف الركود الاقتصادي.

ولجأ المستثمرون إلى المعدن كملاذ آمن مع تزايد الركود الاقتصادي العالمي في ظل تحول الفارق بين عوائد السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل للنطاق السالب.

كما تزايدت حالة عدم اليقين التجاري بين الصين والولايات المتحدة مجدداً بعد أن نفت بكين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها ترغب في التفاوض مع واشنطن.

وجاءت مكاسب الفضة بالتزامن من ارتفاع الذهب بأكثر من 14 دولاراً عند التسوية مع خسائر الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 7 أعوام، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لكن بأقل من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 1.8 بالمائة أو ما يعادل 30.9 سنتاً ليصل إلى 17.95 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وبحلول الساعة 6:28 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.991.