أخبار عاجلة

بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سعر الفضة يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في عامين

Google+ Print
سعر الفضة يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في عامين سعر الفضة يرتفع عند التسوية لأعلى مستوى في عامين

مباشر: ارتفع سعر الفضة عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوى في نحو عامين مع خسائر الأصول الخطرة ومخاوف الركود الاقتصادي.

ولجأ المستثمرون إلى المعدن كملاذ آمن مع تزايد الركود الاقتصادي العالمي في ظل تحول الفارق بين عوائد السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل للنطاق السالب.

كما تزايدت حالة عدم اليقين التجاري بين الصين والولايات المتحدة مجدداً بعد أن نفت بكين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد بأنها ترغب في التفاوض مع واشنطن.

وجاءت مكاسب الفضة بالتزامن من ارتفاع الذهب بأكثر من 14 دولاراً عند التسوية مع خسائر الدولار والأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع المنازل في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 7 أعوام، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لكن بأقل من التوقعات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 1.8 بالمائة أو ما يعادل 30.9 سنتاً ليصل إلى 17.95 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وبحلول الساعة 6:28 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 97.991.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

أسعار النفط تهبط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط تهبط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

(الزراعة) عن أسعار البطاطس: الاحتياطي يكفي لـ 6 أشهر ولدينا خطة لمواجهة الاحتكار

(الزراعة) عن أسعار البطاطس: الاحتياطي يكفي لـ 6 أشهر ولدينا خطة لمواجهة الاحتكار