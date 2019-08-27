رئيس وزراء السودان يتسلم قائمة بـ49 مرشحاً للحكومة

مباشر: تسلم رئيس وزراء السودان الجديد عبد الله حمدوك قائمة بـ49 مرشحاً للحكومة.

وقالت وكالة أنباء السودان "سونا"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، استلم قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرّية والتغيير.

وتابعت الوكالة، أن الترشيحات بلغت 49 مرشحاً ومرشحة، لعدد 14 وزارة، و 16 مرشحاً ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة.

وفي 21 أغسطس / آب الجاري، أدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسا لحكومة السودان خلال الفترة الانتقالية.

وقد شغل عبد الله حمدوك، منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وعمل حمدوك، خبيرا اقتصاديا وخبيرا في مجال إصلاح القطاع العام، والحوكمة، والإندماج الإقليمي وإدارة الموارد، وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

ويبلغ حمدوك 65 عاما، وحصل على شهادتي الدكتوراه في العام 1993 والماجستير في العام 1989 في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر في بريطانيا.

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