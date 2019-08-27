"بي.بي" توافق على بيع أعمالها في ألاسكا مقابل 5.6 ملياردولار

مباشر: وافقت شركة "بي.بي" للنفط على بيع أعمالها في ألاسكا إلى شركة خاصة تعمل في قطاع النفط والغاز، كجزء من خطة سحب الاستثمارات.

وأعلنت الشركة البريطانية العاملة في قطاع النفط خلال بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الموافقة على بيع كافة عملياتها ومصالحها في ألاسكا إلى شركة "هيلكورب ألاسكا" في صفقة قيمتها 5.6 مليار دولار.

وبموجب الاتفاقية، فإن صفقة البيع سوف تضمن المراحل الأولى والوسطى للأعمال في الولاية بما في ذلك استكشاف "بي.بي" في الولاية.

وقالت "بي.بي" إن عملية البيع والتي تتضمن مصالح في حقل "برودو باي" العملاق وخط أنابيب ترانس ألاسكا، توفر تحقيق تقدماً كبيراً نحو برنامجها لسحب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال عامي 2019 و2020.

ووفقاً لشروط الصفقة، فإن شركة "هيلكورب" سوف تدفع 4 مليارات دولار من إجمالي المبلغ في المدى القريب على أن يتم تسديد الباقي والبالغ 1.6 مليار دولار من خلال الأرباح المحققة في وقت لاحق.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في عام 2020، بناءً على موافقة موافقة الجهات التنظيمية.