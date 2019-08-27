أخبار عاجلة

بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"بي.بي" توافق على بيع أعمالها في ألاسكا مقابل 5.6 ملياردولار

Google+ Print
"بي.بي" توافق على بيع أعمالها في ألاسكا مقابل 5.6 ملياردولار "بي.بي" توافق على بيع أعمالها في ألاسكا مقابل 5.6 ملياردولار

مباشر: وافقت شركة "بي.بي" للنفط على بيع أعمالها في ألاسكا إلى شركة خاصة تعمل في قطاع النفط والغاز، كجزء من خطة سحب الاستثمارات.

وأعلنت الشركة البريطانية العاملة في قطاع النفط خلال بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، الموافقة على بيع كافة عملياتها ومصالحها في ألاسكا إلى شركة "هيلكورب ألاسكا" في صفقة قيمتها 5.6 مليار دولار.

وبموجب الاتفاقية، فإن صفقة البيع سوف تضمن المراحل الأولى والوسطى للأعمال في الولاية بما في ذلك استكشاف "بي.بي" في الولاية.

وقالت "بي.بي" إن عملية البيع والتي تتضمن مصالح في حقل "برودو باي" العملاق وخط أنابيب ترانس ألاسكا، توفر تحقيق تقدماً كبيراً نحو برنامجها لسحب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال عامي 2019 و2020.

ووفقاً لشروط الصفقة، فإن شركة "هيلكورب" سوف تدفع 4 مليارات دولار من إجمالي المبلغ في المدى القريب على أن يتم تسديد الباقي والبالغ 1.6 مليار دولار من خلال الأرباح المحققة في وقت لاحق.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في عام 2020، بناءً على موافقة موافقة الجهات التنظيمية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

أداء الاقتصاد الياباني يمنح إشارات متباينة خلال يوليو

أداء الاقتصاد الياباني يمنح إشارات متباينة خلال يوليو