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الفلبين تبحث إصدار "سندات الجائزة" للمستثمرين الأفراد

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الفلبين تبحث إصدار "سندات الجائزة" للمستثمرين الأفراد الفلبين تبحث إصدار "سندات الجائزة" للمستثمرين الأفراد

مباشر: تبحث في الفلبين إصدار ما أطلقت عليه "سندات الجائزة" للمستثمرين الأفراد، في محاولة  لتعزيز مستويات الإدخار المتدنية داخل البلاد.

وقالت أمين وزارة الخزانة في الفلبين "روزاليا دي ليون" في الفلبين خلال تعليقات مع المراسلين نقلتها وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تفكر في إصدار ما يسمى بـ"سندات الجائزة" تستهدف المستثمرين الأفراد.

وتشبه هذه الخطوة بشكل جزئي الفكرة المطبقة في باكستان ونيوزيلندا، حيث ربما تتخذ مبيعات الديون شكل خليط من برنامج إدخار باستخدام السندات وورقة اليانصيب.

وأوضحت "دي ليون" أن الحكومة تعمل على تطوير بعض الهياكل الابتكارية، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الكوبون المعتاد الذي يحصل عليه المستثمر يوجد كذلك فرصة للفوز بمزيد من المال أو الفائدة.

وتهدف هذه السندات إلى تشجيع المستثمرين على عادة إدخار بعض الأموال في الدولة التي تعد الأقل في معدل الإدخار في آسيا.

وتسعى الفلبين إلى نوسيع مصادر تمويل الديون الخارجية في الآونة الأخيرة، حيث باعت سندات مقومة باليوان للمرة الأولى في العام الماضي كما أصدرت ديون مقومة بالين لأول مرة في 8 أعوام.

وفي العام الحالي، قامت الفلبين ببيع سندات مقومة باليورو للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأشارت "دي ليون" إلى أن تفاصيل المقترح لا تزال قيد المناقشة مع فريق من المحاميين والمصرفيين.

مباشر (اقتصاد)

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