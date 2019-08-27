محدث.. الذهب يقفز 14 دولاراً مسجلاً أعلى مستوى بـ6 سنوات

مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 14 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل المعدن أعلى مستوى في 6 سنوات وسط خسائر الأصول الخطرة مع ترقب التطورات التجارية.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من هبوط الدولار الأمريكي وتحول الأسهم الأمريكية للهبوط خلال تعاملات اليوم، مع مخاوف الركود الاقتصادي جراء انعكاس منحنى العائد ووسط انتظار هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما استفاد الذهب من بيانات اقتصادية سلبية أظهرت تأكيد انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني من العام الحالي وتباطؤ نمو أسعار المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2012.

وكان الذهب انخفض بالأمس تصريحات تجارية مطمئنة، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين للعودة إلى طاولة المفاوضات: "دعونا نعود لطاولة التفاوض.. سوف نعود للمحادثات وأعتقد أنهم يريدون إحراز تقدم".

وعند تسوية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 14.60 دولار ليصل إلى 1551.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2013.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة ما يعادل 13.80 دولار مُسجلاً مستوى 1541.12 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.017.