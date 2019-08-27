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غريفث يؤكد دعم الأمم المتحدة لوحدة اليمن وشرعية الرئيس هادي

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غريفث يؤكد دعم الأمم المتحدة لوحدة اليمن وشرعية الرئيس هادي غريفث يؤكد دعم الأمم المتحدة لوحدة اليمن وشرعية الرئيس هادي

جاء ذلك في سياق رسالة شفوية حملها إلى هادي، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وأوضحت الوكالة أن هادي أكد خلال اللقاء ”العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها، وفقًا للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية “.

وجرى في اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي ورئيس الفريق الحكومي لتنفيذ اتفاق الحديدة اللواء محمد عيضة مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار.

وأشار الرئيس هادي إلى ضرورة العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وفقاً للثوابت الوطنية بالتعاون مع التحالف بقيادة السعودية" لن تثنينا أو تلهينا الأحداث والمشاكل الجانبية على العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني".، 

كما جدد هادي موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

من جانبه أكد المبعوث الأممي على أن الحلول للأزمة اليمنية لن تأتي نتائجها إلا عبر مسار واحد وهو الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي .

SputnikNews

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