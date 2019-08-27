أخبار عاجلة

بعد إلغاء إجازات الجنود... قرار إسرائيلي مفاجئ على خلفية التوتر مع "حزب الله" -
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب يواصل الهجوم على الفيدرالي: "يحب مشاهدة معاناة شركاتنا"

Google+ Print

مباشر: واصل الرئيس الأمريكي دونالد هجومه المعتاد ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن البنك يرى معاناة الشركات الصناعية الأمريكية ولا يفعل شيئاً.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: " الاحتياطي الفيدرالي يحب مشاهدة شركاتنا تعاني بسبب صادراتها لصالح أجزاء أخرى من العالم".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هل نظر أي شخص إلى ما تفعله جميع الدول الأخرى تقريباً لاستغلال الولايات المتحدة؟ الاحتياطي الفيدرالي يفعل خطأه هذا لفترة طويلة".

ودعا عضو سابق لبنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم البنك المركزي لعدم مساعدة الرئيس دونالد ترامب في خوض حربه التجارية مع الصين من خلال خفض الفائدة بل وصل إلى مطالبته بإسقاط ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويستمر الرئيس الأمريكي في ممارسة الضغط على الفيدرالي من أجل خفض معدل الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس كما ذكر في وقت سابق لكي يساهم ذلك في دعم الاقتصاد.

ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي يومي 18 و19 من الشهر المقبل مع توقعات واسعة لخفض الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية بعد الخفض في الشهر الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

ترامب: واشنطن وبكين سيُجريان محادثات تجارية اليوم

ترامب: واشنطن وبكين سيُجريان محادثات تجارية اليوم

عضو سابق بالفيدرالي يوضح:لماذا يجب على البنك المركزي إسقاط ترامب؟

عضو سابق بالفيدرالي يوضح:لماذا يجب على البنك المركزي إسقاط ترامب؟

بعد حديث ترامب عن لقاء روحاني... الكشف عن فحوى لقاء "ابن سلمان" وبومبيو

بعد حديث ترامب عن لقاء روحاني... الكشف عن فحوى لقاء "ابن سلمان" وبومبيو