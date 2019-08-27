ترامب يواصل الهجوم على الفيدرالي: "يحب مشاهدة معاناة شركاتنا"

مباشر: واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه المعتاد ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن البنك يرى معاناة الشركات الصناعية الأمريكية ولا يفعل شيئاً.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: " الاحتياطي الفيدرالي يحب مشاهدة شركاتنا تعاني بسبب صادراتها لصالح أجزاء أخرى من العالم".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هل نظر أي شخص إلى ما تفعله جميع الدول الأخرى تقريباً لاستغلال الولايات المتحدة؟ الاحتياطي الفيدرالي يفعل خطأه هذا لفترة طويلة".

ودعا عضو سابق لبنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم البنك المركزي لعدم مساعدة الرئيس دونالد ترامب في خوض حربه التجارية مع الصين من خلال خفض الفائدة بل وصل إلى مطالبته بإسقاط ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويستمر الرئيس الأمريكي في ممارسة الضغط على الفيدرالي من أجل خفض معدل الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس كما ذكر في وقت سابق لكي يساهم ذلك في دعم الاقتصاد.

ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي يومي 18 و19 من الشهر المقبل مع توقعات واسعة لخفض الفائدة للمرة الثانية منذ الأزمة المالية العالمية بعد الخفض في الشهر الماضي.