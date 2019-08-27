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الصين تنفي تصريحات ترامب بشأن طلبها التفاوض

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الصين تنفي تصريحات ترامب بشأن طلبها التفاوض الصين تنفي تصريحات ترامب بشأن طلبها التفاوض

مباشر: أنكر مسؤولون صينيون تصريحات الرئيس دونالد بشأن وجود محادثات هاتفية أجريت خلال عطلة الأسبوع الماضي بين الجانبين، مع الإصرار على عدم الدراية بمزاعم الرغبة في التفاوض مجدداً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني "جينغ شوانغ" في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: لم أسمع عن هذا الموقف المتعلق بإجراء محادثتين هاتفيتين التي ذكرتهما الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع، نقلاً عن "سي.إن.بي.سي".

وكان الرئيس الأمريكي صرح بالأمس بأن الصين أبدت رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات مع الإشارة إلى مكالمة هاتفين بين الممثلين التجاريين من واشنطن وبكين لاستعادة المحادثات.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أنكر حدوث مكالمة هاتفية كهذه بالأمس كذلك.

 وأوضح "جينغ" أنه مع الأسف رفعت الولايات المتحدة معدل الضريبة على صادرات بكين لواشنطن، مشيراً إلى أنه من شأن هذا الضغط الشديد أن يضر بشدة كلا الجانبين كما أنه غير مجدي على الإطلاق.

وعبر عن أمله في أن تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على الهدوء والعودة إلى الوضع العقلاني ووقف الممارسات الخاطئة إضافة إلى تهيئة الظروف من أجل إجراء مشاورات على أساس الاحترام المشترك والمساواة والمنفعة المتبادلة.

مباشر (اقتصاد)

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