"جي.بي.مورجان": الوقت المناسب يقترب لشراء الأسهم العالمية

مباشر: يرى بنك "جي.بي.مورجان" أن وقت شراء الأسهم العالمية يقترب مجدداً، بعد الموجة البيعية التي شهدتها الأسواق في أغسطس/آب الجاري.

وكتب خبراء استراتيجيون بالبنك الأمريكي بقيادة "ميسلاف ماتيجكا" في مذكرة نشرتها وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، أن أسواق الأسهم العالمية ستبدأ تتحرك لأعلى بدايةً من الاتجاه الصعودي في شهر سبتمبر/أيلول.

وتتجه المؤشرات الرئيسية بما في ذلك "ستاندرد آند بورز 500" و"ستوكس 600" الأوروبي ومؤشر آسيا والمحيط الهادئ "إم.إس.سي.آي"، إلى تسجيل أكبر هبوط شهري منذ مايو/آيار الماضي وذلك خلال شهر أغسطس/آب الجاري.

وقال الخبراء بالبنك إنه لا يزال من غير المتوقع أن تمتد خسائر الأسهم لفترة أطول مما حدث في شهر مايو/آيار كما لا يزال من المعتقد أن السوق سوف يرتفع حتى حلول نهاية العام.

وكان التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر أثار مخاوف المستثمرين حيال النظرة المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمي ما أضر بالأسهم حول العالم.

ويرى البنك الأمريكي أن هناك مجموعة من المحفزات الإيجابية التي من شأنها تعزيز الأسهم مثل بدء البنك المركزي الأوروبي برنامج للتيسير الكمي واحتمالية الخفض الثاني والأكبر في معدل الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وذلك جنباً إلى جنب مع إشارات بأن النشاط ربما وصل للقاع وستتحسن المؤشرات.

وكتب الخبراء أنه من السابق لأوانه توقع مرحلة الركود الاقتصادي المقبلة في الولايات المتحدة.

وتتناقض آراء "جي.بي.مورجان" مع رؤية شركة إدارة الثروات التابعة لبنك "يو.بي.إس" التي خفضت المراكز الشرائية للأسهم مقارنة بالسندات ذات التصنيف الائتماني المرتفع.