خاصة بالمجندات… رسالة عاجلة من الحاخامات للجيش الإسرائيلي

وأفادت القناة العبرية الثانية بأن الرسالة التي حملها كل من الحاخام دوف ليئور، والحاخام حاييم دروخمان، والحاخام شموئيل إلياهو، قد تم توجيهها إلى نتنياهو وكوخافي والجيش الإسرائيلي، وتتعلق بالمجندات في الجيش.

وأوردت القناة أن ما جاء في رسالة كبار الحاخامات في إسرائيل، هو الإعراب عن بالغ قلقهم من ارتفاع نسبة الإجهاض وسط المجندات، والتي تكلف الجيش 5 ملايين شيكل.

وقالت الرسالة:

نحن حاخامات إسرائيل نشعر بالألم من الزيادة في عدد حالات الإجهاض في صفوف المجندات.

وتابعت رسالة الحاخامات الإسرائيليين، وهم من أتباع الصهيونية الدينية، بحسب القناة العبرية:

نرجو الحفاظ على جو مناسب في القواعد العسكرية، وحرمة معسكر إسرائيل وأخلاقه.

أوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن رسالة كبار الحاخامات جاءت بعد إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع، بأن هذا العام شهد زيادة كبيرة في حالات الإجهاض بين المجندات.