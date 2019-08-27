محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السيارات

مباشر: غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة قطاع السيارات ومع مراقبة التطورات التجارية والسياسية العالمية.

وقادت أسهم قطاع السيارات مكاسب البورصات الأوروبية بعدما أعلنت الصين إجراءات لتعزيز الاستهلاك من ضمنها إلغاء قيود شراء السيارات.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس بأن المفاوضات التجارية مع الصين كانت في وضع أفضل بكثير من أيّ وقت مضى.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قرر ترامب رفع التعريفات على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة.

أما على صعيد تطورات البريكست، فصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه مستعد لمواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست حتى آخر دقيقة قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

فيما علقت حركة الخمس نجوم الإيطالية محادثات تشكيل حكومة جديدة مع الحزب الديمقراطي المعارض.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 373.6 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7 بالمائة مُسجلاً 5387 نقطة.

وفيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.08 بالمائة عند 7089.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 11730 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1090 دولار.