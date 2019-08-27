عضو سابق بالفيدرالي يدعو لإسقاط ترامب في انتخابات 2020

مباشر: دعا عضو سابق لبنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي لعدم مساعدة الرئيس دونالد ترامب في خوض حربه التجارية مع الصين.

وطالب "بيل دادلي" في مقاله نشرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، بعدم خفض معدل الفائدة الذي سيكون داعم للرئيس الأمريكي في الحرب التجارية مع الصين التي تصاعدت في الأيام الأخيرة.

وأضاف "دادلي" أن الفيدرالي لديه اختيار إما أن يمكن إدارة ترامب لاستمرار التصعيد التجاري مع الصين، أو إرسال إشارة واضحة أن الإدارة الأمريكية إذا فعلت ذلك سوف تثير من المخاطر من ضمنها خطر خسارة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذهب "دادلي" إلى حد اقتراح أن الاحتياطي الفيدرالي يستطيع - ويجب عليه - محاولة التأثير على الانتخابات المقبلة ضد ترامب.

"بعد كل شيء ، يمكن القول إن إعادة انتخاب ترامب تشكل تهديداً للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على تحقيق أهداف التوظيف والتضخم"، وفقاً لعضو الفيدرالي السابق.

وتابع "دادلي": "إذا كان هدف السياسة النقدية هو تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية على المدى الطويل، فيجب على مسؤولي الفيدرالي التفكير في كيفية تأثير قراراتهم على النتائج السياسية في عام 2020".

وهاجم ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي مراراً كان آخرها في الأسبوع الماضي، حينما ساوى بين جيروم باول والرئيس الصيني شي جين بينغ، وتساءل في تغريدة: "من هو عدونا الأكبر؟".

وقال "دادلي" إنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي "أن يرفض اللعب" ويمكن أن "يذهب أبعد" من استنتاج باول الأسبوع الماضي أن السياسة النقدية قد لا تكون فعالة في منع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التعريفات.

وتابع: "يمكن للمسؤولين أن يعلنوا صراحة أن البنك المركزي لن ينقذ إدارة تستمر في اتخاذ خيارات سيئة بشأن السياسة التجارية، مما يجعل من الواضح للغاية أن ترامب سيمتلك عواقب تصرفاته".

وكان الفيدرالي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية في الشهر الماضي مع توقعات كبيرة أن يخفضها مرة أخرى في سبتمبر/أيلول المقبل.