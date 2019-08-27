أوبك: مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج يرتفع لـ159%

مباشر: صعد امتثال الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال الشهر الماضي، في إشارة لقوة الالتزام باتفاقية خفض مستويات إنتاج الخام التي تستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وكشف تقرير نشرته منظمة أوبك عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن امتثال الدول المشاركة في اتفاقية خفض مستويات الإنتاج بلغ 159 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي وهو أعلى بنحو 22 بالمائة من مستوى الالتزام المسجل في يونيو/حزيران السابق له.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها على تمديد اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر قادمة أي حتى نهاية شهر مارس/آذار 2020.

وينص اتفاق خفض مستويات الإنتاج الذي تم تطبيقه بداية من يناير/كانون الأول 2019 على تقليص الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يومياً من مستويات شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبالنسبة لمتوسط الامتثال منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ 134 بالمائة، وكان الأعلى في العام الحالي حتى الآن.

وأوضحت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة أن هذا المستوى العالي من الامتثال الإجمالي يعوض حالة عدم اليقين في السوق على خلفية قلق النمو الاقتصادي المستمر.

وأكدت أوبك على الأهمية المتزايدة لإعلان التعاون في دعم استقرار سوق النفط.

ومن المقرر أن تفصح أوبك عن تقريرها الشهري عن أغسطس/آب يوم 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبحلول الساعة 3:28 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول عند 58.70 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 53.78 دولار للبرميل.