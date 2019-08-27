أخبار عاجلة

إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الرئيس المصري يصدر قرارين جمهوريين جديدين

Google+ Print
الرئيس المصري يصدر قرارين جمهوريين جديدين الرئيس المصري يصدر قرارين جمهوريين جديدين

ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أن أصدر قرارا جمهوريا، يحمل رقم 439 لسنة 2018، بمد خدمة السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ياسر رضا عبد الله سعيد، لمدة عام اعتبارا من 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 440 لسنة 2019 بمد خدمة ياسر محمد طارق عبد الغني سلام، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا لمدة عام، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول.

وأضافت الصحيفة المصرية، أن القرار الآخر ينص على أن يعامل "سلام" ماليا معاملة السفير من الفئة الممتازة، ونشر القراران بالصحيفة الرسمية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
8 الصبح – سفير الكويت : السيسي سيزور البلاد بدعوة من الصباح

8 الصبح – سفير الكويت : السيسي سيزور البلاد بدعوة من الصباح

8 الصبح – نشاط الرئيس السيسي في ثاني أيام انعقاد القمة السابعة للتيكاد

8 الصبح – نشاط الرئيس السيسي في ثاني أيام انعقاد القمة السابعة للتيكاد

مساء dmc - صحيفة مهتمة بالشؤون الأسيوية السيسي في يوكوهاما من أجل تيكاد 7

مساء dmc - صحيفة مهتمة بالشؤون الأسيوية السيسي في يوكوهاما من أجل تيكاد 7

مساء dmc - تناول الصحيفة اليابانية لمشاركة الرئيس السيسي بقمة التيكاد

مساء dmc - تناول الصحيفة اليابانية لمشاركة الرئيس السيسي بقمة التيكاد