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محدث.. الذهب يقفز 14 دولاراً مع خسائر الأسهم والدولار

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محدث.. الذهب يقفز 14 دولاراً مع خسائر الأسهم والدولار محدث.. الذهب يقفز 14 دولاراً مع خسائر الأسهم والدولار

مباشر: وسعت  الذهب مكاسبها لأكثر من 14 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط خسائر الأصول الخطرة مع ترقب التطورات التجارية.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من هبوط الدولار الأمريكي وتحول الأسهم الأمريكية للهبوط خلال تعاملات اليوم، وسط انتظار هدوء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما استفاد الذهب من بيانات اقتصادية سلبية أظهرت تأكيد انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني من العام الحالي وتباطؤ نمو أسعار المنازل الأمريكية لأدنى مستوى منذ عام 2012.

وكان الذهب انخفض عند تسوية جلسة أمس، مع تصريحات تجارية مطمئنة، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد الصين للعودة إلى طاولة المفاوضات "دعونا نعود لطاولة التفاوض..سوف نعود للمحادثات واعتقد أنهم يريدون إحراز تقدم".

وبحلول الساعة 3:24 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.60 دولار ليصل إلى 1549.80 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1 بالمائة ما يعادل 14.76 دولار مُسجلاً مستوى 1542.07 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 98.022.

مباشر (اقتصاد)

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