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قرارات الوزراء وترقية "تداول" أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية ، اليوم الثلاثاء، عددا من الأحداث الهامة على المستوى الداخلي؛ أبرزها طرح نظام الاستثمار لإبداء الآراء، وتراجع معدل التضخم خلال يوليو على أساس سنوي، وأخيرا قرارات مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعلى مستوى سوق الأسهم، تصدر تنفيذ المرحلة الثانية والنهائية لانضمام سوق الأسهم السعودية- تداول بمؤشر إم إس سي آي (مورجان ستانلي سابقا) المشهد، ليغلق السوق باللون الأخضر مسجلا ثاني أعلى تدفقات خلال عام 2019.

ويرصد "معلومات مباشر" تطورات سوق الأسهم والقرارات الهامة بالمملكة اليوم كالتالي:

الجوازات السعودية توضح حقيقة السماح للعسكريين بالسفر دون وثيقة إجازة

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تقرير: 40 مليار ريال حجم سوق الأدوية بالسعودية بحلول 2022

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رصد.. 251.5 مليار ريال فائضاً تجارياً للسعودية بالنصف الأول لـ2019

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الإحصاء السعودية: انخفاض معدل التضخم 1.3% بيوليو على أساس سنوي

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السعودية.. طرح نظام الاستثمار لإبداء الآراء (مسودة)

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مسح..12.4 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً بالنصف الأول من 2019

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تشكيل مجلس هيئة المحتوى المحلي ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي..اليوم

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مجلس الوزراء السعودي يعتمد استراتيجية قطاع الاتصالات

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مسؤول: مباحثات مع "سابك" و"أرامكو" لتطوير حقول غاز بالعراق

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قوات التحالف: إطلاق صاروخ "حوثي" على محافظة صعدة اليمنية

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"موديز" تتوقع ارتفاع إصدار الصكوك لـ130 مليار دولار بنهاية 2019

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السعودية.. مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء الأجهزة العامة

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سوق الأسهم:

اليوم..تمديد مزاد الإغلاق بالسوق السعودي استعداداً للمرحلة الأخيرة لـ"إم.إس.سي.آي"

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إنفوجرافيك.. تعرف على شركات الاتصالات الأعلى ربحية بالخليج

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مسح.. شركات سعودية تتحول للربحية بالربع الثاني وأخرى للخسائر

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المنافسة تهبط بأرباح "العمران" 59% في الربع الثاني

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محدث..9 صفقات خاصة على "الراجحي" و"الأهلي" بـ757 مليون ريال

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السعودية للكهرباء: توطين جميع الوظائف بـ10 محطات لتوليد الطاقة

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خالد الحصان: إتمام انضمام "تداول" لمؤشر "إم.إس.سي.إي" إنجاز تاريخي

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المؤشر السعودي يسجل ارتفاعه الثاني بسيولة تاريخية استعداداً لـ"إم.إس.سي.آي"

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مباشر (اقتصاد)

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