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البرازيل قد ترفض مساعدات مجموعة السبع لإطفاء حرائق غابات الأمازون

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البرازيل قد ترفض مساعدات مجموعة السبع لإطفاء حرائق غابات الأمازون البرازيل قد ترفض مساعدات مجموعة السبع لإطفاء حرائق غابات الأمازون

مباشر: قال مسؤولون في البرازيل إنه حكومتهم قد ترفض مساعدات دولية بقيمة 20 مليون دولار من أجل حرائق غابات الأمازون، والتي تم تقديمها من قبل مجموعة الدول السبع.

وذكر مسؤول مكتب الاتصالات الخاص للرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو" في تصريحات مع "سي.إن.إن"، اليوم الثلاثاء، أن البلاد قد ترفض الأموال التي تعهدت مجموعة الدول السبع بتوفيرها.

وكان كبير موظفي الرئاسة في البرازيل "أونيكس لورينزوني" صرح بالأمس في تعليقات نقلها الموقع البرازيلي "جي1"، بأن المساعدات يجب استخدامها في مكان آخر.

وتابع: نحن شاكرون، لكن ربما تكون هذه الموارد أكثر أهمية لإعادة تشجير أوروبا.

وكان قادة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في اجتماعهم الذي انعقد في منتجع بياريتز الفرنسي خلال عطلة الأسبوع الماضي وحتى أمس الإثنين قد اتفقوا على منح مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لجهود إطفاء حرائق غابات الأمازون.

وتسببت الحرائق في منطقة الأمازون في إشعال خلاف علني بين بولسونارو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي دعا لاستجابة دولية لمواجهة تلك الحرائق.

وكان الرئيس البرازيلي رفض بالأمس دعوة ماكرون بشأن إنشاء تحالف دولي لحماية غابات الأمازون معتبراً هذه المسألة بمثابة التعامل مع بلاده على أنها "مستعمرة".

لكن رئيس البرازيل صرح اليوم في تعليقات مع المراسلين بأنه قد يقبل فقط هذه المساعدات حال قيام ماكرون بسحب إهانته.

مباشر (اقتصاد)

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