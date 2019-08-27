أخبار عاجلة

إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات -
استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

أردوغان: نترقب دخول قواتنا البرية إلى شرق الفرات في وقت قريب

Google+ Print
أردوغان: نترقب دخول قواتنا البرية إلى شرق الفرات في وقت قريب أردوغان: نترقب دخول قواتنا البرية إلى شرق الفرات في وقت قريب

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنهم يترقبون في وقت قريب جدا دخول القوات البرية التركية إلى منطقة شرق الفرات في سوريا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بقضاء ملاذكرد بولاية موش (شرق) خلال الاحتفال بالذكرى 948 لمعركة ملاذكرد التي انتصر فيها السلاجقة على البيزنطيين.

وأشار إلى أنّ تركيا مستعدة تماما لتنفيذ خططتها البديلة، في حال تم إجبارها على اتباع طريق آخر غير الذي تريده فيما يخص بشرق الفرات.

وقال أردوغان: "لن تحيدنا أي مصلحة اقتصادية أو سياسية من قول الحق والوقوف بجانب المظلومين ومساندة المضطهدين".

وأردف: "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين".

وأضاف "إن شاء الله سنكلل نضالنا الممتد من العراق إلى سوريا (ضد إرهابيي بي كا كا/ي ب د)، وصولا إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط ومناطق أخرى، بالنصر".

وحول إقامة المنطقة الآمنة في سوريا شدّد أردوغان على أنّ "كثرة المكائد الخبيثة في المنطقة لن تحيدنا عن طريقنا",وفق الاناضول .

وحول شرق البحر المتوسط قال الرئيس التركي: " إنّ أعمال المسح والتنقيب جارية بوتيرة عالية، ليس بإمكان أحد أن يعيق عملنا حاضرا ومستقبلاً".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات

إدلب.. "الهيئة" تقطع الاتصالات

بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"

بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"

مصادر : حزب الله يجهز "لضربة مدروسة" ضد إسرائيل

مصادر : حزب الله يجهز "لضربة مدروسة" ضد إسرائيل

ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب