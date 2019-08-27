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محدث.. الدولار الأمريكي يقلص خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يقلص خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يقلص خسائره عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: قلص الدولار الأمريكي خسائره أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ومع مراقبة التطورات التجارية العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لكن بأقل من التقديرات.

في حين ارتفعت أسعار المنازل بالولايات المتحدة بأقل وتيرة منذ عام 2012.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تطورات كبيرة في الساحة التجارية العالمية، حيث عصفت القرارات الأمريكية والصينية بشأن تطبيق تعريفات جمركية جديدة بالأسواق العالمية.

ولكن الرئيس الأمريكي دونالد أعلن أمس أن الصين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن البلدين سيبدآن محادثات جادة للغاية.

كما صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأن الولايات المتحدة سوف توقع على صفقة تجارية مع الصين في "غضون ثانية واحدة" إذا وافقت بكين على علاقة عادلة مع واشنطن.

ومع ذلك صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية بأنه لم يسمع بحدوث محادثة هاتفية بين الجانبين الصيني والأمريكي.

وبحلول الساعة 3:00 مساءًَ بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1098 دولار، فيما انخفض أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة إلى 105.97 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2269 دولار، في حين ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلة 0.9818 فرنك.

وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياًَ بنحو 0.06 بالمائة إلى 98.027.

مباشر (اقتصاد)

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