خالد الحصان: إتمام انضمام "تداول" لمؤشر "إم.إس.سي.إي" إنجاز تاريخي

الرياض- مباشر: قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية- تداول، إن إتمام انضمام السوق السعودية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة- "إم.إس.سي.إي"، يشكل إنجاز تاريخي للسوق.

وأضاف خالد الحصان، في تغريدة له بصفحته الرسمية بموقع التواصل- تويتر، اليوم الثلاثاء، أن "حجم التداولات لهذا اليوم دليل على متانة السوق ومكانته بين المستثمرين".

وارتفعت قيم التداول بالسوق السعودي، اليوم، إلى 28.62 مليار ريال، مقابل 3.45 مليار ريال بالجلسة السابقة، ليسجل السوق ثاني أعلى سيولة له خلال عام 2019.

وتم تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 28 أغسطس/آب، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء.

وستمثل المرحلة الثانية 50 بالمائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

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