بعد رواج شواطئ المحروسة عالميا... تدريب 9 آلاف مصري سنويا بمجالات الغوص

تأتي الخطوة المصرية في الوقت الذي تعود فيه الشواطئ المصرية لرواجها عالميا، واستعادة مكانتها المميزة، خاصة مع تميزها في الرياضات المائية المختلفة، والتي كان آخرها نشر شبكة cnn الأمريكية فيلما عن شاطئ النيزك في مرسي علم؛ وذلك بحسب صحيفة "اليوم السابع".

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وتستهدف غرفة الغوص والأنشطة البحرية تدريب 9 آلاف عامل في هذا القطاع سنويا، ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات ليكون إجمالي الكوادر المدربة في الثلاث سنوات، 27 ألف عامل، ويأتي ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العاملين بقطاع السياحة في التخصصات المختلفة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح.

وتتم الخطة التدريبية من خلال منحة الاتحاد الأوروبي المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للاتفاق مع الاتحاد الأوروبى نسبة 20%، هي نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.

وأكد الاتحاد أن تنفيذ البرامج التدريبية بدأ بالفعل منذ أبريل/ نيسان الماضي، حيث سيبلغ إجمالي المتدربين على مدار العام 12 ألف في كل القطاعات، منها المنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات السياحة، والبازارات والمحال السياحية، والغوص والأنشطة البحرية.