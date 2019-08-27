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بوتين: ناقشت مع أردوغان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

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بوتين: ناقشت مع أردوغان تشكيل اللجنة الدستورية السورية بوتين: ناقشت مع أردوغان تشكيل اللجنة الدستورية السورية

جوكوفسكي - سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية التركية: "ناقشنا مع السيد أردوغان القضايا المتعلقة بتشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية السورية، التي نأمل أن تكون قادرة على بدء العمل في جنيف في المستقبل القريب".

وأضاف بوتين: "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لسوريا. وتركيا تتعاونان بشكل وثيق في صيغة أستانا بمشاركة إيران. في رأينا، هذه الصيغة هي الآلية الأكثر فعالية لحل الأزمة السورية".

وتابع: "نعتقد، أنه من الضروري في هذه المرحلة التركيز على استقرار الوضع في سوريا " على الأرض ودفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ".

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