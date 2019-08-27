أخبار عاجلة

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني -
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر -
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية -
لحظة وصول ميسي ورونالدو لحفل قرعة دوري أبطال أوروبا -
خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عجز الموازنة في باكستان يرتفع لأعلى مستوى في 28 عاماً

Google+ Print
عجز الموازنة في باكستان يرتفع لأعلى مستوى في 28 عاماً عجز الموازنة في باكستان يرتفع لأعلى مستوى في 28 عاماً

مباشر: ارتفع عجز الموازنة في باكستان إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبيل أول مراجعة فصلية من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإنقاذ.

وأعلنت وزارة المالية في باكستان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن عجز الموازنة ارتفع إلى 8.9 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع عجز بلغ 6.6 بالمائة في العام السابق له.

وتعتبر هذه الأرقام تبعد كثيراً عن مستهدف والذي كان يسعى لتقليص الفجوة إلى 5.6 بالمائة.

وبحسب البيان، فإن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغت 4.9 تريليون روبية باكستينية في الإثنى عشرة شهراً من يوليو/تموز 2018 وحتى يونيو/حزيران 2019 في حين أن النفقات الإجمالية 8.3 تريليون روبية.

ويجب أن تقوم الدولة الواقعة في جنوب آسيا بزيادة الإيرادات الحكومية بأكثر من 40 بالمائة في العام المالي الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، كجزء من شروط الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار.

ويمكن أن يكون قرض صندوق النقد لباكستان عرضة للخطر إذا استمر الإخفاق الحكومي في حجم الإيرادات.

وبحلول الساعة 12:17 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الباكستينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 158.7941 روبية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني

8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي

8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي

الحكومة اليمنية تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة بشأن قصف الإمارات قواتها

الحكومة اليمنية تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة بشأن قصف الإمارات قواتها

تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية

تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية