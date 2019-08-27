عجز الموازنة في باكستان يرتفع لأعلى مستوى في 28 عاماً

مباشر: ارتفع عجز الموازنة في باكستان إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبيل أول مراجعة فصلية من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإنقاذ.

وأعلنت وزارة المالية في باكستان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن عجز الموازنة ارتفع إلى 8.9 بالمائة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع عجز بلغ 6.6 بالمائة في العام السابق له.

وتعتبر هذه الأرقام تبعد كثيراً عن مستهدف الحكومة والذي كان يسعى لتقليص الفجوة إلى 5.6 بالمائة.

وبحسب البيان، فإن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغت 4.9 تريليون روبية باكستينية في الإثنى عشرة شهراً من يوليو/تموز 2018 وحتى يونيو/حزيران 2019 في حين أن النفقات الإجمالية 8.3 تريليون روبية.

ويجب أن تقوم الدولة الواقعة في جنوب آسيا بزيادة الإيرادات الحكومية بأكثر من 40 بالمائة في العام المالي الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، كجزء من شروط الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار.

ويمكن أن يكون قرض صندوق النقد لباكستان عرضة للخطر إذا استمر الإخفاق الحكومي في حجم الإيرادات.

وبحلول الساعة 12:17 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الباكستينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 158.7941 روبية.