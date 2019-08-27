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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط بأقل من التوقعات

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ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط بأقل من التوقعات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط بأقل من التوقعات

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، لكنها تفوقت على توقعات المحللين لتظل قريبة من أعلى مستوى في 18 عاماً.

وأظهرت بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، انخفاض ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة خلال أغسطس/آب الجاري إلى 135.1 نقطة، مقابل 135.8 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع ثقة المستهلكين الأمريكيين بشكل كبير إلى 129.3 نقطة خلال نفس الفترة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر تقييم الظروف الحالية إلى 177.2 نقطة في الشهر الحالي، وهو أعلى مستوى في 19 عاماً مقابل 170.9 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي.

في حين تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 107 نقطة، في الشهر الجاري، مقابل 112.4 نقطة في يوليو/تموز المنصرم.

وأوضحت البيانات أنه على الرغم من الضعف في الأجزاء الأخرى من الاقتصاد إلا إن ثقة المستهلكين لا تزال قوية بالإضافة إلى رغبتهم في الإنفاق، ولكن أشارت البيانات إلى أن استمرار حرب التعريفات الجمركية قد يؤثر سلباً على تفاؤل المستهلكين بشأن التوقعات الاقتصادية قصيرة المدى.

وبحلول الساعة 2:13 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1098 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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