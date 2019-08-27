السعودية.. مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أداء الأجهزة العامة

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريراً عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثاني من عام 2019، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتضمن التقرير، تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز، ومنها بيانات منصة "وطني" التي أطلق المركز نسخة خاصة منها لموسم حج هذا العام 1440هـ.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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