أخبار عاجلة

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني -
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر -
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية -
لحظة وصول ميسي ورونالدو لحفل قرعة دوري أبطال أوروبا -
خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"موديز" تتوقع ارتفاع إصدار الصكوك لـ130 مليار دولار بنهاية 2019

Google+ Print
"موديز" تتوقع ارتفاع إصدار الصكوك لـ130 مليار دولار بنهاية 2019 "موديز" تتوقع ارتفاع إصدار الصكوك لـ130 مليار دولار بنهاية 2019

الرياض- مباشر: توقع تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يرتفع  إصدار الصكوك الإسلامية بنسبة 6 بالمائة خلال 2019.

وأضاف تقرير موديز اطلع "معلومات مباشر" على نسخة منه: من المرجح أن يصل حجم الصكوك الإسلامية إلى 130 مليار دولار في عام 2019، وذلك بعد زيادتها بالنصف الأول من خلال النشاط بالمملكة العربية وماليزيا.

وقال مسؤول الائتمان في وكالة موديز، نيتيش بوجناجاروالا، إن النشاط المتزايد في المملكة وماليزيا سجل إصدار قوي بقيمة 87 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مما قلل احتياجات التمويل.

وتوقع تقرير "موديز" أن تتراوح أحجام النصف الثاني إلى نحو 43 مليار دولار وذلك بالرغم من أن ماليزيا ودول الخليج وبالأحرى السعودية ستواصل إصدارها بشكل منتظم.

وتابع التقرير أن الحكومات تواصل عبر أسواق التمويل الإسلامي الأساسية "ماليزيا وإندونيسيا ودول الخليج" تعديل مزيج التمويل ، مما يدعم النمو طويل الأجل في حجم الصكوك. 

وأشارت الى أن الطلب المتزايد على الصكوك من البنوك الإسلامية المحلية، وإصدار البنك المركزي في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية ، يدعمان أيضًا النمو في حجم الصكوك. 

ترشيحات:

مسح..12.4 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً بالنصف الأول من 2019

مسح.. شركات سعودية تتحول للربحية بالربع الثاني وأخرى للخسائر

10 أسهم تقتنص 70% من السيولة بسوق الأسهم السعودية

رصد.. 251.5 مليار ريال فائضاً تجارياً للسعودية بالنصف الأول لـ2019

ارتفاع شبه جماعي لبورصات الخليج.. و"السعودي" خارج السرب

24 سهماً بالسوق السعودي تنجو من موجة التراجعات

إنفوجرافيك.. تعرف على شركات الاتصالات الأعلى ربحية بالخليج

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم