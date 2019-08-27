أخبار عاجلة

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

قوات التحالف: إطلاق صاروخ "حوثي" على محافظة صعدة اليمنية

Google+ Print
قوات التحالف: إطلاق صاروخ "حوثي" على محافظة صعدة اليمنية قوات التحالف: إطلاق صاروخ "حوثي" على محافظة صعدة اليمنية

الرياض - مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء، صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان)، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعده).

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، أن القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

وأكد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، بأن قوات التحالف تمكنت، صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

ترشيحات:

تشكيل مجلس هيئة المحتوى المحلي ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي..اليوم

مسح.. شركات سعودية تتحول للربحية بالربع الثاني وأخرى للخسائر

إنفوجرافيك.. تعرف على شركات الاتصالات الأعلى ربحية بالخليج

تقرير: 20.2 مليار ريال تدفقات متوقعة لـ"تداول" بالمرحلة النهائية لـ"إم.إس.سي.آي"

الجوازات السعودية توضح حقيقة السماح للعسكريين بالسفر دون وثيقة إجازة

مسح..12.4 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً بالنصف الأول من 2019

السعودية.. طرح نظام الاستثمار لإبداء الآراء (مسودة)

الإحصاء السعودية: انخفاض معدل التضخم 1.3% بيوليو على أساس سنوي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية