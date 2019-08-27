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تسجيل صوتي للميسري: سندخل زنجبار وأدعو قادة الحزام الأمني إلى حقن الدماء

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تسجيل صوتي للميسري: سندخل زنجبار وأدعو قادة الحزام الأمني إلى حقن الدماء تسجيل صوتي للميسري: سندخل زنجبار وأدعو قادة الحزام الأمني إلى حقن الدماء

موسكو - سبوتنيك. ودعا الميسري قيادة قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في المحافظة إلى "حقن الدماء وسحب قواتهم إلى معسكر 7 أكتوبر، مع ضمان عدم التعرض لهم والمحافظة على دورهم في المرحلة القادمة" .

وقال الميسري في رسالته الصوتية: "كل ما نريد هو عدم سفك مزيد من الدماء ونحن نسعى لذلك بما فيهم عبد اللطيف السيد والشنيني وكل الأفراد، لأننا نتعامل بمسؤولية، ولهم الضمانات الكاملة في الحفاظ عليهم وعلى دورهم القادم... ونحن داخلين إلى زنجبار والقرار لهم أن أرادوا كلفة فهذا شأنهم ونحن نقيم الحجة عليهم هو أخونا ويجب أن يعلم أنه لن نفرط فيه".

وأضاف الوزير اليمني مخاطباً قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين عبداللطيف السيد ونائبه: "كل ما نريده من عبد اللطيف السيد وعبد الرحمن الشنيني هو أن يحكموا العقل وأن لا يفوتوا الفرصة، أبناءه وإخوانه في قيادة الحزام في المنطقة الوسطى وفي حور أمرهم محسوم، وعدن أصبحت خاويه على عروشها، والليلة من المهم أن يحسم هذا الأمر".

مضيفا "وأنا التزم له كوزير للداخلية وعلى اعتبار أن كل هذه القوات الموجودة تأتمر بأمرنا أن لا يمسه شيء، وأن لا يمكن لأحد أن يخالفنا حتى في عدن التعميم واضح لن يتم مداهمة منزل أي شخص ولن يهتك عرض أي قيادي على الإطلاق".

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