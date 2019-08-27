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استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:22 صباحاً
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:22 صباحاً
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:21 صباحاً
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:20 صباحاً
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:12 صباحاً
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
الجو حر ومش عايزة تقفي كتير في المطبخ .. لازم تجربي ((طاجن تورلي بكرات الفراخ)) سهل جداً
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:50 مساءً
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