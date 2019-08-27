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استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:22 صباحاً
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:22 صباحاً
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:21 صباحاً
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:20 صباحاً
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:12 صباحاً
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
شارع النهار | شارع النهار راجعلكو تانى مع الجميلة "ياسمين الخطيب" انتظرونااااااا
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:36 مساءً
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