قوات التحالف: إطلاق صاروخ "حوثي" على محافظة صعده اليمنية

الرياض - مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم الثلاثاء، صاروخاً بالستياً من محافظة (عمران/ مديرية حرف سفيان)، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعده).

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

وأكد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق، بأن قوات التحالف تمكنت، صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

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