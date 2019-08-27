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"داو جونز" يربح 130 نقطة بالمستهل مع التطورات التجارية

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"داو جونز" يربح 130 نقطة بالمستهل مع التطورات التجارية "داو جونز" يربح 130 نقطة بالمستهل مع التطورات التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة التطورات التجارية بين واشنطن وبكين.

وكانت أسهم قطاعا التكنولوجيا والاتصالات أكبر الرابحين في "وول ستريت" في بداية التعاملات.

ويراقب المستثمرون الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم حيث ينتظرون بدء محادثات بينهما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد بالأمس بأن الصين ترغب في التفاوض.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الصين والولايات المتحدة عزمهما فرض تعريفات جمركية ضد بعضهما بداية من الشهر المقبل.

وفي سياق منفصل، أعلنت بكين إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك من بينها حذف قيود شراء السيارات.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفعت أسعار المنازل بالولايات المتحدة بأقل وتيرة في 7 سنوات خلال يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 135 نقطة إلى 26017.1 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 2891.8 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة مماثلة إلى 7897.6 نقطة.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 97.949.

مباشر (اقتصاد)

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