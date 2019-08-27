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السعودية لصناعة الورق تُعيد جدولة تمويل مع البنك الأهلي

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السعودية لصناعة الورق تُعيد جدولة تمويل مع البنك الأهلي السعودية لصناعة الورق تُعيد جدولة تمويل مع البنك الأهلي

الرياض – مباشر: وقعت الشركة لصناعة الورق (صناعة الورق)، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري؛ لإعادة جدولة التمويل القائم مع البنك.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن إجمالي قيمة التمويل السابق 30.05 مليون ريال، وقيمة التمويل المعاد جدولته هو 26.5 مليون ريال.

وأضافت "صناعة الورق"، أن أسباب إعادة جدولة التمويل يأتي لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

وأوضحت، أن مدة سداد الائتمانية البنكية السابقة هي سنة واحدة تبدأ من 1 فبراير/ شباط 2018، وتنتهي في 28 فبراير/ شباط 2019 عبارة عن حد مشترك تيسير تجاري/ اعتمادات استيراد مستندية مرابحة مدورة.

ولفتت، إلى أن مدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 3 سنوات، شاملة فترة سماح 6 شهور، وتكون أول دفعة سداد في 30 سبتمبر/ أيلول 2019 وتنتهي في 31 مارس/ آذار 2022، ويتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة الأرباح.

وتم التوقيع على إعادة الجدولة بضمان سند لأمر فقط من دون أي ضمانات إضافية.

ووقعت الشركة، الشهر الماضي، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية، لإعادة جدولة تمويل قائم.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على تراجع نسبته 2.16 بالمائة لمستوى 8.61 ريالا.

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