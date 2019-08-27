المؤشر السعودي يسجل ارتفاعه الثاني بسيولة تاريخية استعداداً لـ"إم.إس.سي.آي"

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: نجح سوق الأسهم السعودية في التحول للمنطقة الخضراء، بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أداء سلبي خلال الجلسة، وسط ارتفاع السيولة إلى مستويات قياسية، في ظل استعداد السوق لبدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي".

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، مرتفعاً بنحو 0.34 بالمائة إلى مستوى 8285.54 نقطة بمكاسب بلغت 27.68 نقطة.

وارتفعت قيم التداول إلى 28.62 مليار ريال، مقابل 3.45 مليار ريال بالجلسة السابقة، ليسجل السوق ثاني أعلى سيولة له خلال عام 2019.

وصعدت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء إلى نحو 766 مليون سهم مقابل 125.95 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين.

ووفقاً للبيانات المتاحة لسوق الأسهم، تم ضخ 20 مليار ريال خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الاغلاق .

وتم تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).

وقال الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن، إن السوق اليوم نجح في التحول للمنطقة الخضراء، نظراُ للإستعداد للانضمام لمؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة ضمن المرحلة الثانية، وشهد السوق دخول سيولة كبيرة مثلما كان متوقعاً.

وأضاف باعشن لـ "معلومات مباشر" أن الأسعار كانت مناسبة جدا للإستثمار طويل المدى والتي تعتمد عليها صناديق الاستثمار غير النشطة، والإستثمارات الأجنبية.

وتوقع باعشن أن يبدأ السوق في مرحلة الاستقرار في الجلسات المقبلة بعد تنفيذ مرحلة الانضمام اعتباراً من جلسة غد الأربعاء، مشيرا إلى أن كثيرا من الأسهم مغرية للشراء في الوقت الحالي، بعد أن سجلت انخفاضات بالفترة السابقة.

وبنهاية التعاملات سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنحو 1.56 بالمائة، محتلاً المركز الثاني بين أنشط القطاعات من حيث القيمة بنحو 7.77 مليار ريال، والتي جاءت بدعم من السيولة التي تم ضخها في سهم سابك بنحو 3.67 مليار ريال.

وتصدر قطاع البنوك سيولة السوق حيث بلغت قيمة التداول به نحو 13.66 مليار ريال والتي جاءت معظمها من مصرف الراجحي بنحو 4.47 مليار ريال، والأهلي التجاري بنحو 2.7 مليار ريال.

وعلى مستوى أداء الأسهم، كان سهم سدافكو الأكثر ارتفاعاً بنحو 6.8 بالمائة، فيما تصدر سهم أميانتيت التراجعات بنسبة 4.58 بالمائة.

وكان المستشار الاقتصادي بالأسواق المالية، محمد الشميمري قد توقع لـ"معلومات مباشر" أن تشهد جلسة اليوم الثلاثاء تداولات قياسية بالسوق السعودية على وقع الترقية.

وقال الشميمري إنه من المرجح أن تدخل في نهاية الجلسة نحو 23 مليار ريال من التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير النشطة على الأسهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات أمس الاثنين باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد 3 جلسات من التراجع، وسط تحسن مستويات السيولة.

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