أخبار عاجلة

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل الدولتين واشتية يدعوه للاعتراف بفلسطين

Google+ Print

© REUTERS / Joshua Roberts

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن نيكلسون، خلال حفل افتتاح مختبرات المعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي أنشئت بدعم أوروبي، القول "نحن في الاتحاد الأوروبي اخترنا أن نكون معكم في بناء دولة فلسطين الحرة والمستقلة. دولة تساهم في السلام بالمنطقة والعالم. دولة تبنى على احترام حقوق الانسان، واقتصاد مستقل وقوي، والقدس عاصمة لدولتين".

وأضاف "قلنا بشكل واضح إنه يجب احترام الاتفاقيات، الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعدم المساس بالأموال الفلسطينية، فهي حق للشعب الفلسطيني".

فيما أشاد اشتية بموقف الاتحاد الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية، داعيا الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد اشتية مساعي القيادة الفلسطينية الجدية للمصالحة "وإذا كان منظورنا للمصالحة ليس مقبولا من حماس، ومنظورها ليس مقبولا لدينا، فلنذهب إلى انتخابات عامة، وليقل الشعب الفلسطيني كلمته".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي

"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي

قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

تركيا: روسيا قدمت ضمانات بأن الجيش السوري لن يهاجم نقاط المراقبة في إدلب

تركيا: روسيا قدمت ضمانات بأن الجيش السوري لن يهاجم نقاط المراقبة في إدلب

شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا

شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا