الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحل الدولتين واشتية يدعوه للاعتراف بفلسطين
© REUTERS / Joshua Roberts
وأضاف "قلنا بشكل واضح إنه يجب احترام الاتفاقيات، الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعدم المساس بالأموال الفلسطينية، فهي حق للشعب الفلسطيني".
فيما أشاد اشتية بموقف الاتحاد الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية، داعيا الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد اشتية مساعي القيادة الفلسطينية الجدية للمصالحة "وإذا كان منظورنا للمصالحة ليس مقبولا من حماس، ومنظورها ليس مقبولا لدينا، فلنذهب إلى انتخابات عامة، وليقل الشعب الفلسطيني كلمته".