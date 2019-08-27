لافروف: سيطرة نظام الأسد على خان شيخون "لا تنتهك أي إتفاق"

جي بي سي نيوز :- ادعى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن سيطرة قوات نظام الأسد في سوريا، على مدينة خان شيخون بدعم من روسيا، "لا تنتهك أي إتفاق".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الأنغولي مانويل دومينغوس أوغوستو، في موسكو، الإثنين.

وأضاف لافروف "القوات المسلحة السورية بدعمنا لا تنتهك أي اتفاقات، وأذكّر مرة أخرى، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا مرارا وتكرارا".

وذكر أن اتفاق سوتشي المبرم- مع تركيا- في أيلول/سبتمبر العام المنصرم، كان يهدف إلى خفض التوتر ووقف إطلاق النار في إدلب، وأشار إلى إنشاء نقاط مراقبة تركية في المنطقة.

ولفت إلى تعذر القيام بدوريات تركية وروسية في الوقت الراهن في إدلب.

وقال بهذا الصدد:" لقد اقترحنا تسيير دوريات مشتركة، لكن تعذر القيام بذلك حاليا، لكن ورغم كافة التدابير المتخذة، استمرت الهجمات من منطقة إدلب، من فوق نقاط المراقبة التركية، بل وإزدادت كثافتها"

ولفت إلى أنه لم يتم الاتفاق مع أي أحد، وفي أي وقت، بشأن عدم الرد على هجمات الإرهابيين.

وأردف "عندما قام الجيش السوري بتصفية البؤرة الإرهابية في خان شيخون، فقد تم ذلك بشكل شرعي وضروري من حيث تحقيق الأهداف التي حددها مجلس الأمن الدولي بشأن حل المشكلة في سوريا".

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري,وفق الاناضول .

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد" في المنطقة المذكورة.